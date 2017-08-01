В Актау попавший под поезд мужчина скончался в реанимации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 32-летний житель Актюбинской области попал под поезд в пригороде Актау, пишет Лада.кз.

Пострадавший скончался от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии МОБ.

Мужчине перерезало руки и ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в 03:40 в ночь на 19 августа.

- Пациент поступил с травматическим и геморрагическим шоком в крайне тяжелом состоянии. Сразу был взят на экстренную операцию по формированию культей конечностей - при несчастном случае произошли отрывы голеней и предплечий. В 10 часов 19 августа мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.

Согласно сопроводительному листу врачей скорой помощи, как заявил заведующий отделением, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.