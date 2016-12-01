В Акорде начались переговоры президентов Казахстана и Ирана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде начались двусторонние переговоры Главы государства Нурсултана Назарбаева и Президента Ирана Хасана Рухани в узком составе.

Высокого гостя в Акорде встретил Президент РК Нурсултан Назарбаев, стороны представили друг другу членов делегаций, затем прозвучали гимны двух стран.

Как ранее сообщалось, глава иранского государства с официальным визитом прибыл в Казахстан. В международном аэропорту Астаны Хасана Рухани встречал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов.

В ходе визита Хасан Рухани проведет переговоры с Президентом Казахстана, также состоится заседание высокопоставленных делегаций, ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.