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В Акорде начались переговоры президентов Казахстана и Ирана

В Акорде начались переговоры президентов Казахстана и Ирана
22 Декабря 11:18 414

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде начались двусторонние переговоры Главы государства Нурсултана Назарбаева и Президента Ирана Хасана Рухани в узком составе.    

Высокого гостя в Акорде встретил Президент РК Нурсултан Назарбаев, стороны  представили друг другу  членов делегаций, затем прозвучали гимны двух стран.

Как ранее сообщалось, глава иранского государства с официальным визитом прибыл в Казахстан. В международном аэропорту Астаны Хасана Рухани встречал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов.

В ходе визита Хасан Рухани проведет переговоры с Президентом Казахстана, также состоится заседание высокопоставленных делегаций, ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Внешняя политика Казахстана, Иран,
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