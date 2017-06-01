В акимате Астаны прокомментировали внедрение Bus lane по проспекту Кабанбай батыра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны прокомментировали резонансный вопрос по внедрению дополнительной полосы Bus lane по проспекту Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В августе мы будем проводить анализ - к примеру, спорная ситуация была с внедрением Bus lane по проспекту Кабанбай батыра. Изначально эта улица рассматривалась нами, как зона EXPO lane, где будет ездить общественный транспорт, пешеходная зона и велосипеды, без возможности проезда на личном автотранспорте. Такова практика, которая применяется во многих странах во время проведения крупных мероприятий. Проанализировав всю ситуацию, решили организовать более или менее щадящий режим. Поэтому, по одной полосе решили оставить. Конечно, определенный негатив получили, но люди должны понимать, что был вариант полного закрытия, решили сделать транзитный вариант», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Он подчеркнул, что внедрение дополнительных полос связано с проведением Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«Сейчас у нас 23 участка Bus lane. До конца года, наверное, новые Bus lane в городе не появятся. То, что мы ввели сейчас на определенных участках - это только в рамках проведения ЭКСПО», - сказал Игенбердинов.

Он также объяснил необходимость их внедрения.

«Полоса Bus lane введена для того, чтобы автобусы двигались точно в срок. Это делается, чтобы наши пассажиры четко понимали и могли ориентироваться по времени в пути. Если человек вышел на остановку и знает, во сколько прибудет его автобус, он сможет рассчитать через сколько минут он окажется в нужной точке. 23 участка Bus lane общей протяженностью в 80 км - такой получился сейчас каркас из Bus lane», - сказал глава управления.

«Мы сейчас смотрим по анализу, на каких-то участках у нас идет сокращение на 8 минут, на каких-то - на 16, до 20 минут в целом», - продолжил он. - Автобусы не стоят, сейчас мы проводим блиц-опрос среди пассажиров общественного транспорта, где видим очень много положительных отзывов. Если раньше они добирались до места назначения 30-40 минут, то сейчас они могут сделать это в течение 20 минут четко по времени. Единственное решение (для того, чтобы избежать пробок во время ЭКСПО, прим. ) - это двигаться автобусами. Автобусы принимают до 100 человек, сегодня мы закупили дополнительно автобусы и запустили маршруты shuttle bus. Мы понимаем, что сегодня можем 200-300 тысяч в район ЭКСПО доставлять беспрепятственно».