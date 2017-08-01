В аэропорту Пекина из-за ливней отменили более тысячи рейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1,2 тыс. рейсов были отменены в главном аэропорту Пекина Шоуду из-за обрушившихся на город ливней и грозы, сообщает ТАСС.

Как свидетельствует электронное табло аэропорта, на 13:30 по местному времени еще 481 рейс был задержан.

Гроза и ливни обрушились на Пекин в пятницу вечером. За минувшую ночь в городе выпало в среднем более 20 мм осадков. В отдельных районах столицы этот показатель достиг 139 мм.



По прогнозам метеорологов, дождливая погода продлится в городе по меньшей мере до конца недели.