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В аэропорту Каира ввели повышенные меры безопасности после терактов

В аэропорту Каира ввели повышенные меры безопасности после терактов
9 Апреля 2017 19:24 123

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышенные меры безопасности введены в международном аэропорту Каира после проведенных в воскресенье террористических атак в двух египетских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации аэропорта.

По его словам, усиленные меры безопасности введены как в здании аэропорта, так и на прилегающей к нему территории; все службы безопасности и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

Представитель администрации аэропорта добавил, что на всех дорогах, ведущих к международному аэропорту, установлены пропускные пункты, досмотр проходят все без исключения лица, направляющиеся в главный аэропорт Египта.

Также стало известно, что власти египетской провинции Красное море, на территории которой находятся древнейшие христианские монастыри Святого Антония и Святого Павла, распорядился усилить охрану всех объектов, принадлежащих христианской церкви.

Управлением безопасности провинции создана специальная комиссия для контроля за исполнением принятых мер и координации действий силовых структур региона при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Особым указом губернатора введены дополнительные меры безопасности в туристических городах, расположенных на красноморском побережье Египта. Усилены наряды полиции в гостиницах, туристические деревни патрулируют полицейские со служебными собаками.

По последним данным Министерства здравоохранения АРЕ, жертвами двух терактов, совершенных в воскресенье смертниками в коптских храмах в двух городах Египта, стали 44 человека, свыше ста пострадали. В городе Танта (провинция Гарбия) погиб 31 человек, в Александрии - 13.

Ключевые слова: Происшествия, Египет,
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