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В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов
26 Декабря 2016 10:17 149

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -  В Международном аэропорту Алматы из-за позднего прибытия и метеоусловий задерживаются 15 рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба аэропорта Алматы, на 08.00 утра 26 декабря задержаны следующие рейсы:

1) KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) авиакомпании Эйр Астана 

2) DV729 Алматы-Костанай (замена воздушного судна по причинам не относящимся к техническим) авиакомпании СКАТ

3) S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) Сибирь

4) SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот

5) DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) СКАТ

6) FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) Флайдубай

7) KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) Эйр Астана

8) КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) Эйр Астана

9) DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) СКАТ

10) DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) СКАТ

11) DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) СКАТ

12) Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) БекЭйр

13) DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самары) Победа

14) DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловска) СКАТ

15) PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины

Отмененных рейсов нет.

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м, горизонтальная 2000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

 

 

 

Ключевые слова: Алматы,
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