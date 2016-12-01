В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Алматы из-за позднего прибытия и метеоусловий задерживаются 15 рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба аэропорта Алматы, на 08.00 утра 26 декабря задержаны следующие рейсы:
1) KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) авиакомпании Эйр Астана
2) DV729 Алматы-Костанай (замена воздушного судна по причинам не относящимся к техническим) авиакомпании СКАТ
3) S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) Сибирь
4) SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
5) DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) СКАТ
6) FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) Флайдубай
7) KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) Эйр Астана
8) КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) Эйр Астана
9) DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) СКАТ
10) DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) СКАТ
11) DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) СКАТ
12) Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) БекЭйр
13) DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самары) Победа
14) DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловска) СКАТ
15) PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины
Отмененных рейсов нет.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м, горизонтальная 2000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
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