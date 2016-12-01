В аэропорту Алматы задерживаются 15 рейсов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Алматы из-за позднего прибытия и метеоусловий задерживаются 15 рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба аэропорта Алматы, на 08.00 утра 26 декабря задержаны следующие рейсы:

1) KC907 Алматы-Дели (слот-тайм аэропорта Дели) авиакомпании Эйр Астана



2) DV729 Алматы-Костанай (замена воздушного судна по причинам не относящимся к техническим) авиакомпании СКАТ



3) S73288 Алматы-Новосибирск (позднее прибытие самолета) Сибирь



4) SU1941 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот



5) DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) СКАТ



6) FZ736 Алматы-Дубай (позднее прибытие самолета) Флайдубай



7) KC9310 Алматы-Бангкок (время на земле меньше времени, предусмотренного технологией обслуживания) Эйр Астана



8) КС109 Алматы-Бишкек (ошибка бортпроводников) Эйр Астана



9) DV739 Алматы-Жезказган (позднее прибытие самолета) СКАТ



10) DV706 Алматы-Шымкент (позднее прибытие самолета) СКАТ



11) DV731 Алматы-Актау (позднее прибытие самолета) СКАТ



12) Z92115 Алматы-Атырау (позднее прибытие самолета) БекЭйр



13) DP834 Алматы-Самара (метеоусловия аэропорта Самары) Победа



14) DV737 Алматы-Петропавловск (метеоусловия аэропорта Петропавловска) СКАТ



15) PS538 Алматы-Киев (позднее прибытие самолета) Международные авиалинии Украины

Отмененных рейсов нет.



В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 6000 м, горизонтальная 2000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.