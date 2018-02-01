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В 7 городах Казахстана возможно снижение качества воздуха в воскресенье

25 Февраля 2018 08:04 264
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В 7 городах Казахстана возможно снижение качества воздуха в воскресенье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия 25 февраля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 12 крупных городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В городах Актау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В городах Алматы, Астана,  Караганда,  Кызылорда, Кокшетау, Павлодар, Талдыкорган    метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Напомним, с 1 января на сайте Казгидромета доступен прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) на ближайшие сутки.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет, Погода,
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