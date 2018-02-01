В 7 городах Казахстана возможно снижение качества воздуха в воскресенье
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия 25 февраля способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 12 крупных городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В городах Актау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
В городах Алматы, Астана, Караганда, Кызылорда, Кокшетау, Павлодар, Талдыкорган метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Напомним, с 1 января на сайте Казгидромета доступен прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) на ближайшие сутки.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Из-за тумана штормовое предупреждение продлили в Кызылординской области
- Разработать экопрограммы по промышленным городам поручил аким Карагандинской области
- Неустойчивая погода сохранится в Казахстане 22 - 26 февраля
- В 12 городах Казахстана возможно снижение качества воздуха в пятницу
- Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 23 февраля
- Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Мангистауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана