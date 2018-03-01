В 480 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 марта в 04 час 23 мин 23 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 480 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.55° с.ш. 82.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет