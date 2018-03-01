В 480 км от Алматы произошло землетрясение
19 Марта 2018 06:40 1502
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 марта в 04 час 23 мин 23 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 480 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.55° с.ш. 82.29° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Происшествия, Китай,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Найдена пропавшая в январе несовершеннолетняя из Алматинской области
- 85-летняя женщина обвиняется в убийстве сына в ЮКО
- Военнослужащий убил наемного работника в Актобе
- ДТП произошло рядом с Генпрокуратурой РК
- Обновленный состав правительства утвержден в Китае
- Аружан Саин рассказала о ситуации с мальчиком из ЮКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тулекбаева Айгуль
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Назым Шаханова
954-047