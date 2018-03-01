В 477 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 05 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 477 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 39.69° с.ш. 73.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается в сообщении СОМЭ.