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В 477 км от Алматы произошло землетрясение

4 Марта 2018 08:45 280
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В 477 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 05 часов 05 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 477 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 39.69° с.ш. 73.62° в.д.  Глубина 10 км.  Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается в сообщении СОМЭ.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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