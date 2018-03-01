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В 473 км от Алматы произошло землетрясение

1 Марта 2018 00:34 751
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В 473 км от Алматы произошло землетрясение

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 23 час 27 мин 11 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «СОМЭ КН МОН РК».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 473 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.58° с.ш. 72.42° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - отмечается в сообщении.  

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Ключевые слова: Происшествия,
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