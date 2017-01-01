В 295 км от Алматы произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр расположен на границе Кыргызстана и Китая.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января в 00 часов 04 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 295 км на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

«Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - говорится в сообщении на сайте Комитета по ЧС МВД РК.