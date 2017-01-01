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В 295 км от Алматы произошло землетрясение

В 295 км от Алматы произошло землетрясение
19 Января 2017 02:06 232

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр расположен на границе Кыргызстана и Китая.    

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января в 00 часов 04 минуты зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 295 км на юг от  Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

«Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.0. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - говорится в сообщении на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

 

 

Ключевые слова: Происшествия, Алматы, МВД РК,
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