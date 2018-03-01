В 232 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4.0
5 Марта 2018 19:50 372
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 19 часов 23 минуты 47 секунд зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
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«Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 79.60° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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