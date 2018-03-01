В 232 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4.0

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 19 часов 23 минуты 47 секунд зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

«Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 79.60° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении.