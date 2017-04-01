В 2017 году столичные КСК оштрафовали на 4 млн тенге за мусор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 3 месяца 2017 году столичные КСК оштрафованы за неубранный мусор на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны продолжают работу по обследованию территории КСК (ТОО, ПК и т.п.) по уборке прилегающей территории от снега, наледи, строительного и бытового мусора.

За три месяца 2017 года сотрудниками природоохранной полиции к административной ответственности привлечено 96 КСК на общую сумму более 4 млн тенге.



Так, в районе «Алматы» повторно привлечено ТОО «Home Servis Group» по ст. 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение правил благоустройства) за необеспечение своевременной уборки складированного строительного мусора на прилегающей территории дома № 6/2 по ул. Кенена Азербаева. Наложен штраф в размере 40 МРП (90 760 тенге). Нарушение устраняется.