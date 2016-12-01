В 2017 году снимут документальный фильм о Кейки батыре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снимут документальный фильм о Кейки батыре в 2017 году. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем выпустить документальный фильм о Кейки батыре, это очень важно. Перед большим художественным фильмом мы должны создать документальный фильм», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, создание документального фильма необходимо еще и для того, чтобы различать исторические факты и легенды.

«Нам необходимо полноценно изучить и снять документальный фильм, и только потом мы имеем право идти на художественный фильм. Потому что художественный фильм имеет огромное воздействие», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр также сообщил, что в 2017 году также планируется издание исторической монографии «Кейки батыр» под авторством известного ученого историка О. Бекмагамбетова, а также постановка спектаклей, а после и производство художественного фильма.