В 2017 году позитивно складывается динамика ВВП - глава Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году позитивно складывается динамика ВВП в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пять месяцев текущего года достаточно позитивно складывается динамика по ВВП. В частности, рост января к маю 2017 года к январю-маю 2016 года составил 4,1%. Краткосрочный экономический индикатор - 5,8%, динамика хорошая в промышленности - 7,8%, в строительстве сохраняется 5,1%, хотя с небольшим снижением по сравнению с четырьмя месяцами»,- сообщил Тимур Сулейменов.

Глава МНЭ также добавил, что в торговле и в транспорте инфляция сохраняется на том же уровне, что и за 4 месяца - 7,5%.

«Если говорить о региональном разрезе - все регионы, за исключением трех, по промпроизводству показывают хороший рост. Промпроизводство в трех регионах - это Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская область - показывают цифры менее 100%, то есть не достигаются показатели прошлого года. В этом отношении есть задел для работы», - заключил Тимур Сулейменов.