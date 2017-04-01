В 2017 году на дорогах Казахстана погибло около 300 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первый квартал 2017 года на казахстанских дорогах совершено более 3 тыс ДТП, в которых погибло 295 человек и ранено более 4 тыс. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внутренних дел РК Берик Бисенкулов на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы безопасности дорожного движения в Казахстане находятся на постоянном контроле МВД РК. В целом, по состоянию аварийности за последние 5 лет динамика положительная, идет постоянное снижение», - сказал Берик Бисенкулов.

В прошлом году, по данным МВД, на дорогах нашей страны совершено более 17 тыс транспортных происшествий, при которых погибло 2390 человек и пострадало более 23 тыс. При этом, как отметил вице-министр, наблюдается снижение ДТП на 5%, по смертельным исходам - на 2,7%, по раненым - на 2,9%.



«В этом году за первый квартал совершено более 3 тыс ДТП, при которых погибло 295 человек и ранено более 4 тыс. В целом, по количеству ДТП снижение на 13%. По погибшим на 27%. То, что касается четырехполосных автомобильных дорог, у нас положительная статистика идет по этим дорогам. Резкое снижение на дороге Астана-Боровое: когда была старая дорога, там было до 50 случаев со смертельным исходом, на сегодняшний день на этой дороге допускается до 5 случаев со смертельным исходом», - добавил Берик Бисенкулов.