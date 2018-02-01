В 105 км от Алматы зафиксировано землетрясение
28 Февраля 2018 10:32 722
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 февраля 2018 года в 08 часов 59 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СОМЭ.
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Эпицентр землетрясения расположен в 105 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.86° с.ш. 78.11° в.д. Глубина - 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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