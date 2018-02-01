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Ужесточить ответственность за проблемы с лифтами предлагает акимат Астаны

28 Февраля 2018 11:09 579
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Ужесточить ответственность за проблемы с лифтами предлагает акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о мерах по улучшению работы лифтов в Астане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Градоначальник отметил, что на сегодня имеются проблемы по контролю над теми компаниями, которые обслуживают лифты. К сожалению, есть компании, которые вообще не имеют специалистов. Некоторые имеют договорённости по обслуживанию лифтов с КСК, но выполняют свою работу не на должном уровне. Это создаёт угрозу безопасности.

«В целях улучшения ситуации мы на территории индустриального парка привлечём инвесторов вместе с ассоциацией лифтовых компаний. Запуск производства вместе с сервисным центром планируется в 2019 году. На начальном этапе предполагается выпуск 150 лифтов», - сказал аким в ходе отчётной встречи с населением.

Ужесточить ответственность за проблемы с лифтами предлагает акимат Астаны 

Также акимат предлагает внести изменения в закон о вопросах жилищно-коммунального хозяйства и привлекать к ответственности не только лифтовые компании, но и КСК.

В прошлом году власти Астаны проверили работу более 700 лифтов. За нарушения закона к административной ответственности были привлечены 30 руководителей КСК. Установлены лифты в проблемных ЖК «Махаббат» и «Шанырак», которые застройщик оставил без лифтов.

Напомним, за последний год в Астане произошло несколько случаев срывов лифтов. Один из последних произошёл в столичном ЖК «Гранд Астана» 16 февраля. По словам жительницы ЖК, лифт сорвался с 7-го этажа и остановился между первым и вторым этажами. Находившиеся в лифте пассажиры сильно ударились головами. 

По этому факту акимат проводит специальную проверку. По итогам, как заверил Исекешев, виновные будут наказаны.

В то же время Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает ввести квалификационные требования для компаний, устанавливающих лифты. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Проблемы ЖКХ, КАЗМЕДИА, Акимат,
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Автор:

Анеля Касымова

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