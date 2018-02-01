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Узбекистанцы пострадали в ДТП с автобусом в Актюбинской области

26 Февраля 2018 11:43 913
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Узбекистанцы пострадали в ДТП с автобусом в Актюбинской области

  АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на трассе «Самара-Шымкент» вблизи поселка Жарык Хромтауского района Актюбинской области. Пострадали 7 граждан Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

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35-летний водитель автобуса марки «Мерседес», житель ЮКО, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Хромтау, не справился с рулевым управлением. В результате автобус с 25 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся.

«7 пассажиров автобуса - граждан Республики Узбекистан - с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу города Хромтау. Они получили небольшие травмы и переломы. Пострадавшие находятся в больнице до сих пор», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Ерболат Саркулов.

Начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

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Ключевые слова: ДТП, Узбекистан, Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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