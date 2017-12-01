Увеличить производство школьной формы намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю местного содержания в производстве школьной формы намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С нового года мы планируем нарастить работу по загрузке наших предприятий в обеспечении школьной формой наших обучающих заведений. Ранее это было частично, но имеются и факты, когда школами и родительскими комитетами закупаются школьные формы производства Турции, Кыргызстана, Китая. В то время, как у нас есть отечественные производители, готовые производить качественную и конкурентоспособную продукцию, которая будет соответствовать по показателям цена-качество», - сказал директор департамента обрабатывающей промышленности НПП «Атамекен» Арман Мамбетаев в рамках круглого стола по результатам в отрасли легкой промышленности.

По его словам, данная работа была запущена уже в текущем году.

«Эта работа была начата в 2017 году, продукции отечественных производителей было закуплено на 1,5 млрд тенге. Но эту работу надо вести планомерно, и с начала года мы планируем начать работу с областными местными исполнительными органами, со школами, районными акиматами, управлениями образования», - отметил Мамбетаев.

Он также напомнил, что Консорциум «Жасампаз», на предприятия которого также будет возложена эта задача, в свое время одним из первых начал работу по производству фурнитуры.

«Консорциум «Жасампаз» стал первой ласточкой, который начал работу по наращиванию локализации продукции легкой промышленности. В частности, деятельность ведется не только по самому пошиву, но и по изготовлению самого сырья - специальных тканей, предназначенных для наших силовых органов. Ранее на территории РК производство фурнитуры отсутствовало», - сказал он.