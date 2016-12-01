Утверждены правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями».

Согласно принятым Правилам, организатор конкурса не позднее ноября текущего года публикует объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации для определения периодических печатных изданий, которым будет предоставлено право официального опубликования законодательных актов на следующий год.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 762

Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального

опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2002 года № 1118 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 369);

2) пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2006 года № 99 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 5, ст. 46).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 762:

Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года

№ 762

Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными

изданиями

1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и определяют порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями.

2. Настоящие Правила не распространяются на Ведомости Парламента Республики Казахстан, Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, «Вестник Национального Банка Республики Казахстан», которые являются официальными изданиями.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) конкурс - способ определения периодических печатных изданий с целью предоставления им права официального опубликования законодательных актов;

2) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый организатором конкурса для рассмотрения представленных на конкурс документов с целью установления их соответствия условиям конкурса и принятия соответствующего решения;

3) периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца;

4) организатор конкурса - ведомство уполномоченного органа в области средств массовой информации;

5) законодательный акт - закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, конституционный закон, указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, кодекс, консолидированный закон, закон, указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, постановление Парламента Республики Казахстан, постановления Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

6) участник конкурса - периодическое печатное издание, подавшее заявку на участие в конкурсе.

4. Конкурс проводится в целях предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов:

1) законов, вносящих изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан;

2) конституционных законов Республики Казахстан и указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона;

3) кодексов Республики Казахстан;

4) консолидированных законов Республики Казахстан, законов Республики Казахстан, а также указов Президента Республики Казахстан, имеющих силу закона;

5) постановлений Парламента Республики Казахстан, постановлений Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

2. Порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями

5. В целях определения периодических печатных изданий, которым будет предоставлено право официального опубликования законодательных актов на следующий год, организатор конкурса не позднее ноября текущего года опубликовывает объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации.

6. Объявление о проведении конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями размещается за тридцать календарных дней до проведения конкурса.

Объявление включает в себя следующие сведения:

1) наименование и место нахождения организатора конкурса;

2) время, дату и место проведения конкурса;

3) сроки и место приема конкурсных заявок и иных документов, выдачи дополнительной информации о конкурсе, а также место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками и другими документами;

4) требования, включая тираж и периодичность, предъявляемые к участнику конкурса;

5) требования к языку составления конкурсной заявки и других документов.

7. Прием документов от периодических печатных изданий осуществляется в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования объявления.

8. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, до истечения окончательного срока приема конкурсных заявок представляет организатору конкурса в запечатанном конверте конкурсную заявку, к которой прилагается опись представляемых документов.

9. К участию в конкурсе допускаются периодические печатные издания, отвечающие требованиям конкурса, своевременно подавшие конкурсную заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы.

10. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками на дату, время и место, указанные в объявлении о проведении конкурса, в присутствии участников конкурса или их представителей.

При вскрытии конвертов членами конкурсной комиссии осуществляется полистное парафирование извлеченных документов.

11. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в целях определения периодических печатных изданий, соответствующих требованиям конкурса.

12. Не позднее одного рабочего дня со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе секретарь конкурсной комиссии представляет для рассмотрения конкурсной комиссии документы, представленные периодическими печатными изданиями.

13. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в срок не более пяти календарных дней со дня вскрытия заявок оформляется протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов.

Протокол итогов конкурса подписывается председателем и всеми членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии, который не является членом конкурсной комиссии.

14. Протокол итогов конкурса содержит информацию о:

1) периодических печатных изданиях, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие требованиям, предъявляемым организатором конкурса;

2) определении периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов.

15. На основе протокола итогов конкурса в течение пяти рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законодательных актов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

16. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.

17. Состав, численность членов комиссии утверждаются организатором конкурса.

Общее количество членов конкурсной комиссии составляет нечетное число (от трех до семи).

Председатель конкурсной комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях комиссии, планирует ее работу и осуществляет общий контроль над реализацией ее решений.

Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

18. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

19. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов конкурсной комиссии.

20. Решение комиссии оформляется протоколом.

21. Рабочим органом комиссии является структурное подразделение организатора конкурса.

22. Конкурсная комиссия:

1) возвращает без рассмотрения конкурсные заявки и другие документы, не соответствующие требованиям конкурса;

2) при необходимости привлекает независимых экспертов и/или иных специалистов (консультантов) для участия в рассмотрении и осуществлении экспертизы представляемых конкурсных заявок и других документов;

3) принимает в установленные сроки конкурсные заявки и другие документы, необходимые для участия в конкурсе;

4) знакомит участников конкурса с условиями конкурса;

5) предоставляет участникам конкурса дополнительную информацию, касающуюся проведения конкурса.

4. Признание результатов конкурса недействительными

23. Конкурс признается несостоявшимся в случае несоответствия заявок требованиям, предъявляемым уполномоченным органом, всех конкурсантов либо отсутствия заявок от периодических печатных изданий.

В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса в течение 10 рабочих дней осуществляет повторный конкурс.