АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан утвержден реестр должностей гражданских служащих подведомственных учреждений Администрации Президента.

Приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан

г. Астана, Акорда от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан

В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Республики Казахстан Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года № 42-3.3.8 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12403, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 23 декабря 2015 года).

3. Сектору финансов и бухгалтерского учета Канцелярии Президента Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан - главного бухгалтера Арпабаева Е. К.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан М. КАСЫМБЕКОВ

«СОГЛАСОВАНО»:

Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Т. ДУЙСЕНОВА

9 декабря 2016 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 12 декабря 2016 года за № 14503.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Архив Президента Республики Казахстан»

Звено Ступень Наименование должностей Блок А (управленческий персонал) А2 1 Руководитель хозяйственной службы 1-1 Заместитель руководителя хозяйственной службы А3 1 Руководитель группы 3 Главный администратор по сетевому администрированию Блок B (основной персонал) В2 1 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: архивист 2 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: архивист 3 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: архивист 4 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: архивист В3 1 Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: архивист 2 Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: архивист 3 Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: архивист 4 Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории: архивист Блок С (административный персонал) С2 Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: инженер-электрик, инженер-теплоэнергетик, механик по обслуживанию холодильных машин и кондиционерных установок, консультант по государственным закупкам, юрисконсульт С3 Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: техник Блок D (вспомогательный персонал) D1 Технические исполнители: дежурный бюро пропусков

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации»

Звено Ступень Наименования должностей Блок А (управленческий персонал) А2 1 Главный бухгалтер 2 Руководитель службы А3 2 Руководитель сектора Блок B (основной персонал) В1 1 Главный научный сотрудник 2 Главный эксперт, ведущий научный сотрудник 3 Ведущий эксперт, старший научный сотрудник 4 Старший эксперт, научный сотрудник, советник 5 Эксперт, младший научный сотрудник В2 1 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист 2 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист 3 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист 4 Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, лаборант, архивист В3 1 Специалист основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист 2 Специалист основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист 3 Специалист основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист 4 Специалист основного персонала среднего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист, инженер основных служб, лаборант Блок С (административный персонал) С2 Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор С3 Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор, механик Блок D (вспомогательный персонал) D1 Технические исполнители: музейный смотритель

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан

Звено Ступень Наименования должностей Блок А (управленческий персонал) А1 1-1 Заместитель руководителя А2 1 Руководитель административно-хозяйственной службы, главный бухгалтер 1-1 Заместитель руководителя административно-хозяйственной службы, заместитель главного бухгалтера 2 Руководитель службы: пресс-службы, анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений, научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения, организации общественно-массовых мероприятий и работы со структурами Ассамблеи народа Казахстана, обеспечения деятельности республиканского Дома дружбы в г. Алматы А3 1 Руководитель отдела: планирования и кадрового обеспечения, по государственным закупкам Блок B (основной персонал) В1 2 Главный эксперт 3 Ведущий эксперт 4 Старший эксперт, советник 5 Эксперт Блок С (административный персонал) С1 Помощник руководителя, главный инспектор, главный администратор, главный инженер, главный энергетик, главный экономист С2 Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, специалист по государственным закупкам, системный администратор, администратор здания, инспектор, инженер, юрисконсульт, инспектор по кадрам и документации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 42-3.3.12

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Казахстанский институт стратегических исследований» при Президенте Республики Казахстан