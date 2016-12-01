Утвержден реестр должностей гражданских служащих подведомственных учреждений Администрации Президента
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан утвержден реестр должностей гражданских служащих подведомственных учреждений Администрации Президента.
Приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан
г. Астана, Акорда от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12
Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Республики Казахстан Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года № 42-3.3.8 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12403, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 23 декабря 2015 года).
3. Сектору финансов и бухгалтерского учета Канцелярии Президента Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан - главного бухгалтера Арпабаева Е. К.
5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан М. КАСЫМБЕКОВ
«СОГЛАСОВАНО»:
Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Т. ДУЙСЕНОВА
9 декабря 2016 года
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 12 декабря 2016 года за № 14503.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12
РЕЕСТР
должностей гражданских служащих государственного учреждения «Архив Президента Республики Казахстан»
|
Звено
|
Ступень
|
Наименование должностей
|
Блок А (управленческий персонал)
|
А2
|
1
|
Руководитель хозяйственной службы
|
1-1
|
Заместитель руководителя хозяйственной службы
|
А3
|
1
|
Руководитель группы
|
3
|
Главный администратор по сетевому администрированию
|
Блок B (основной персонал)
|
В2
|
1
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: архивист
|
2
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: архивист
|
3
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: архивист
|
4
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: архивист
|
В3
|
1
|
Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: архивист
|
2
|
Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: архивист
|
3
|
Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: архивист
|
4
|
Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории: архивист
|
Блок С (административный персонал)
|
С2
|
|
Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: инженер-электрик, инженер-теплоэнергетик, механик по обслуживанию холодильных машин и кондиционерных установок, консультант по государственным закупкам, юрисконсульт
|
С3
|
|
Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: техник
|
Блок D (вспомогательный персонал)
|
D1
|
|
Технические исполнители: дежурный бюро пропусков
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12
РЕЕСТР
должностей гражданских служащих государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации»
|
Звено
|
Ступень
|
Наименования должностей
|
Блок А (управленческий персонал)
|
А2
|
1
|
Главный бухгалтер
|
2
|
Руководитель службы
|
А3
|
2
|
Руководитель сектора
|
Блок B (основной персонал)
|
В1
|
1
|
Главный научный сотрудник
|
2
|
Главный эксперт, ведущий научный сотрудник
|
3
|
Ведущий эксперт, старший научный сотрудник
|
4
|
Старший эксперт, научный сотрудник, советник
|
5
|
Эксперт, младший научный сотрудник
|
В2
|
1
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист
|
2
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист
|
3
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист
|
4
|
Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, лаборант, архивист
|
В3
|
1
|
Специалист основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист
|
2
|
Специалист основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист
|
3
|
Специалист основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист
|
4
|
Специалист основного персонала среднего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист, инженер основных служб, лаборант
|
Блок С (административный персонал)
|
С2
|
|
Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор
|
С3
|
|
Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор, механик
|
Блок D (вспомогательный персонал)
|
D1
|
|
Технические исполнители: музейный смотритель
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12
РЕЕСТР
должностей гражданских служащих республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан
|
Звено
|
Ступень
|
Наименования должностей
|
Блок А (управленческий персонал)
|
А1
|
1-1
|
Заместитель руководителя
|
А2
|
1
|
Руководитель административно-хозяйственной службы, главный бухгалтер
|
1-1
|
Заместитель руководителя административно-хозяйственной службы, заместитель главного бухгалтера
|
2
|
Руководитель службы: пресс-службы, анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений, научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения, организации общественно-массовых мероприятий и работы со структурами Ассамблеи народа Казахстана, обеспечения деятельности республиканского Дома дружбы в г. Алматы
|
А3
|
1
|
Руководитель отдела: планирования и кадрового обеспечения, по государственным закупкам
|
Блок B (основной персонал)
|
В1
|
2
|
Главный эксперт
|
3
|
Ведущий эксперт
|
4
|
Старший эксперт, советник
|
5
|
Эксперт
|
Блок С (административный персонал)
|
С1
|
|
Помощник руководителя, главный инспектор, главный администратор, главный инженер, главный энергетик, главный экономист
|
С2
|
|
Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, специалист по государственным закупкам, системный администратор, администратор здания, инспектор, инженер, юрисконсульт, инспектор по кадрам и документации
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 42-3.3.12
РЕЕСТР
должностей гражданских служащих государственного учреждения «Казахстанский институт стратегических исследований» при Президенте Республики Казахстан
|
Звено
|
Ступень
|
Наименования должностей
|
Блок А (управленческий персонал)
|
А1
|
1
|
Руководитель
|
1-1
|
Заместитель руководителя
|
А2
|
1
|
Главный бухгалтер
|
1-1
|
Заместитель главного бухгалтера
|
2
|
Руководитель отдела: внешней политики и международной безопасности, экономических исследований, социально-политических исследований, представительства.
Ученый секретарь
|
А3
|
1
|
Руководитель отдела: по связям с общественностью, информатизации, кадровой работы и документации, организационной работы
|
1-1
|
Заместитель руководителя отдела: по связям с общественностью, информатизации, кадровой работы и документации, организационной работы
|
Блок B (основной персонал)
|
В1
|
1
|
Главный научный сотрудник
|
2
|
Главный эксперт, ведущий научный сотрудник
|
3
|
Ведущий эксперт, старший научный сотрудник
|
4
|
Старший эксперт, научный сотрудник, советник
|
5
|
Эксперт, младший научный сотрудник
|
Блок С (административный персонал)
|
С1
|
|
Заведующий библиотекой, заведующий хозяйственным подразделением
|
С2
|
|
Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, инженер, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, специалист по техническому обеспечению, инспектор по кадрам и документации, переводчик, архивист, библиотекарь, редактор, дизайнер
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