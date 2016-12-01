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Утвержден реестр должностей гражданских служащих подведомственных учреждений Администрации Президента

22 Декабря 08:21 173

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан утвержден реестр должностей гражданских служащих подведомственных учреждений Администрации Президента.

Приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан

г. Астана, Акорда от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан

В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Республики Казахстан Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2015 года № 42-3.3.8 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих подведомственных государственных учреждений Администрации Президента Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12403, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 23 декабря 2015 года).

3. Сектору финансов и бухгалтерского учета Канцелярии Президента Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан - главного бухгалтера Арпабаева Е. К.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан М. КАСЫМБЕКОВ

«СОГЛАСОВАНО»:

Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Т. ДУЙСЕНОВА

9 декабря 2016 года

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 12 декабря 2016 года за № 14503.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Архив Президента Республики Казахстан»

 

Звено

Ступень

Наименование должностей

Блок А (управленческий персонал)

А2

1

Руководитель хозяйственной службы

1-1

Заместитель руководителя хозяйственной службы

А3

1

Руководитель группы

3

Главный администратор по сетевому администрированию

Блок B (основной персонал)

В2

1

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: архивист

2

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: архивист

3

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: архивист

4

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: архивист

В3

1

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: архивист

2

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: архивист

3

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: архивист

4

Специалисты основного персонала среднего уровня квалификации без категории: архивист

Блок С (административный персонал)

С2

 

Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: инженер-электрик, инженер-теплоэнергетик, механик по обслуживанию холодильных машин и кондиционерных установок, консультант по государственным закупкам, юрисконсульт

С3

 

Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: техник

Блок D (вспомогательный персонал)

D1

 

Технические исполнители: дежурный бюро пропусков

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

  

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации»

  

Звено

Ступень

Наименования должностей

Блок А (управленческий персонал)

А2

1

Главный бухгалтер

2

Руководитель службы

А3

2

Руководитель сектора

Блок B (основной персонал)

В1

1

Главный научный сотрудник

2

Главный эксперт, ведущий научный сотрудник

3

Ведущий эксперт, старший научный сотрудник

4

Старший эксперт, научный сотрудник, советник

5

Эксперт, младший научный сотрудник

В2

1

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист

2

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист

3

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, архивист

4

Специалисты основного персонала высшего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, инженер основных служб, лаборант, архивист

В3

1

Специалист основного персонала среднего уровня квалификации высшей категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист

2

Специалист основного персонала среднего уровня квалификации первой категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист

3

Специалист основного персонала среднего уровня квалификации второй категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист

4

Специалист основного персонала среднего уровня квалификации без категории: хранитель фондов, экскурсовод, специалист по организации экспозиций и выставок, архивист, инженер основных служб, лаборант

Блок С (административный персонал)

С2

 

Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор

С3

 

Специалисты среднего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, инспектор, механик

Блок D (вспомогательный персонал)

D1

 

Технические исполнители: музейный смотритель

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2016 года № 42-3.3.12

 

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан

 

Звено

Ступень

Наименования должностей

Блок А (управленческий персонал)

А1

1-1

Заместитель руководителя

А2

1

Руководитель административно-хозяйственной службы, главный бухгалтер

1-1

Заместитель руководителя административно-хозяйственной службы, заместитель главного бухгалтера

2

Руководитель службы: пресс-службы, анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений, научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения, организации общественно-массовых мероприятий и работы со структурами Ассамблеи народа Казахстана, обеспечения деятельности республиканского Дома дружбы в г. Алматы

А3

1

Руководитель отдела: планирования и кадрового обеспечения, по государственным закупкам

Блок B (основной персонал)

В1

2

Главный эксперт

3

Ведущий эксперт

4

Старший эксперт, советник

5

Эксперт

Блок С (административный персонал)

С1

 

Помощник руководителя, главный инспектор, главный администратор, главный инженер, главный энергетик, главный экономист

С2

 

Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, специалист по государственным закупкам, системный администратор, администратор здания, инспектор, инженер, юрисконсульт, инспектор по кадрам и документации

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 42-3.3.12

  

РЕЕСТР

должностей гражданских служащих государственного учреждения «Казахстанский институт стратегических исследований» при Президенте Республики Казахстан

 

Звено

Ступень

Наименования должностей

Блок А (управленческий персонал)

А1

1

Руководитель

1-1

Заместитель руководителя

А2

1

Главный бухгалтер

1-1

Заместитель главного бухгалтера

2

Руководитель отдела: внешней политики и международной безопасности, экономических исследований, социально-политических исследований, представительства.

Ученый секретарь

А3

1

Руководитель отдела: по связям с общественностью, информатизации, кадровой работы и документации, организационной работы

1-1

Заместитель руководителя отдела: по связям с общественностью, информатизации, кадровой работы и документации, организационной работы

Блок B (основной персонал)

В1

1

Главный научный сотрудник

2

Главный эксперт, ведущий научный сотрудник

3

Ведущий эксперт, старший научный сотрудник

4

Старший эксперт, научный сотрудник, советник

5

Эксперт, младший научный сотрудник

Блок С (административный персонал)

С1

 

Заведующий библиотекой, заведующий хозяйственным подразделением

С2

 

Специалисты высшего уровня квалификации, выполняющие административные функции: бухгалтер, экономист, инженер, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, специалист по техническому обеспечению, инспектор по кадрам и документации, переводчик, архивист, библиотекарь, редактор, дизайнер

 

 

 

 

Ключевые слова: Другие государственные органы,
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