Утвержден план работы Сената Парламента РК на 2017 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание бюро Сената Парламента, на котором определена повестка дня заседания верхней палаты.

Как проинформировали в пресс-службе Сената Парламента РК,

29 декабря сенаторы рассмотрят законопроекты о ратификации казахстанско-иранского соглашения о передаче осужденных лиц и казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и протокола к ней.

В первом чтении палата рассмотрит законопроекты «О пастбищах» и поправки в законодательство по вопросам использования пастбищ.

Члены бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Дальнейшей проработкой законопроекта о ратификации казахстанско-словенской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней займется комитет по финансам и бюджету.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроекту «О судебно-экспертной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам судебно-экспертной деятельности».

На бюро также утвержден План основных мероприятий Сената на 2017 год. На следующий год запланировано провести четыре парламентских слушания, двенадцать выездных заседаний постоянных комитетов Сената.

В целях реализации Плана нации и стратегических программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, Сенат проведет десять круглых столов и четырнадцать встреч.

Среди важных международных мероприятий - проведение Конференции Пагоушского движения и заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.