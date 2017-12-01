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Устроивший переполох в Алматы телефонный террорист «заминировал» и школу - ДВД
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Южно-Казахстанской области рассказали о мужчине, который сообщил о бомбе в офисе Алматы, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО, в этот же день мужчина сообщил о минировании сельской школы в Южном Казахстане.
Так, 19 декабря в Казыгуртский РОВД обратился директор школы, он рассказал о том, что неизвестный по телефону сообщил о заложенной бомбе в учебном заведении. Спецслужбы выставили оцепление и эвакуировали людей из школы и близлежащих территорий. При проверке взрывное устройство не было обнаружено, сообщение оказалось ложным. Данный факт зарегистрирован по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Был задержан подозреваемый - 22-летний житель села, состоящий на учете в психдиспансере. Установлено, что мужчина в тот же день позвонил в один из офисов Алматы и сообщил о заложенной бомбе, что не подтвердилось при проверке.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится в ИВС.
Отмечается, что всего с начала года в области зарегистрировано 3 факта ложных сообщений об акте терроризма, по двум из них лица уже осуждены.
В первом случае 28-летний житель Кызылорды в феврале позвонил на пульт 102 Шымкента и сообщил о взрывном устройстве в одном из городских кафе. Он осужден к 3 годам лишения свободы.
В июне в дежурную часть ДЧС позвонил неизвестный и угрожал взорвать гранату. В результате задержан 30-летний житель Шымкента, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, который в 2015 году уже был осужден за аналогичное преступление к году принудительного лечения. Мужчина снова осужден к принудительному лечению.
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