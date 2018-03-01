Устроившего дебош в самолете казахстанца привлекают к ответственности в РФ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Казахстана, устроившего пьяный дебош в самолете, передает МИА «Казинформ».
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего общественный порядок на воздушном судне. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте», - сообщается на сайте управления.
По информации ведомства, мужчина 19-20 февраля летел рейсом Екатеринбург-Пхукет авиакомпании AZUR air. Находясь в состоянии алкогольного опьянения во время полета ругался нецензурной бранью, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна.
фото: ra-ideafix.ru
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