Установлена личность исполнителя теракта в египетской Александрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церквях в Александрии, передает ТАСС.

По информации ведомства, он был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой 1986 года рождения, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

Следователи установили, что египтянин имел отношение к одной из террористических сетей, которой руководит 32-летний Амр Саад Аббас Ибрагим, связанный родственными связями со смертником. Эта экстремистская структура готовила террористов для подрыва госучреждений, расположений силовых структур и христианских храмов.



Одна из таких ячеек, пояснили в МВД, совершила взрыв в коптском кафедральном соборе Аль-Бутросия в Каире в декабре прошлого года, ее ключевые активисты арестованы. Еще одна ячейка причастна к атаке на полицейских в западной провинции Эль-Вади эль-Гадид, некоторых ее членов поймали, двоих при аресте ликвидировали. Третья ячейка скрывалась в Асьюте на юге страны и была обезврежена 10 апреля, были уничтожены семеро боевиков. Позднее при обыске на одной из явочных квартир были обнаружены пояса смертников, оружие и боеприпасы, подготовленные к использованию самодельные взрывные устройства и экстремистская литература.



О личности второго смертника, совершившего подрыв в церкви в Танте, информации пока нет.



Напомним, 9 апреля в двух египетских городах Танта и Александрия были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения. В стране был объявлен трехдневный траур. Парламент Египта одобрил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.