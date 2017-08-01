Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов встретился с губернатором Баян-Улгийского округа Монголии Гылымханом Айпом. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования, туризма и бизнеса. Кроме этого, со стороны монгольской делегации прозвучало предложение сделать Баян-Улгий и Усть-Каменогорск городами-побратимами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима ВКО, в рамках протокольной встречи глава Баян-Улгийского округа проинформировал акима области Даниала Ахметова о туристическом потенциале их региона, главной особенностью которого является ежегодный международный фестиваль беркутчи.





По словам Гылымхана Айпа, это яркое и запоминающееся зрелище может вызвать интерес у жителей Восточного Казахстана.

Также на встрече прозвучало предложение, назвать одну из улиц Баян-Улгия либо Усть-Каменогорск, либо Восточный Казахстан.





«Поддерживаю ваше предложение по городам-побратимам, дам поручение акиму Усть-Каменогорска для подготовки всех необходимых процедур», - отметил Даниал Ахметов.







По итогам встречи подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Восточным Казахстаном и Баян-Улгийским округом Монголии.