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Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами

Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами
14 Августа 2017 18:31 418

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов встретился с губернатором Баян-Улгийского округа Монголии Гылымханом Айпом. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования, туризма и бизнеса. Кроме этого, со стороны монгольской делегации прозвучало предложение сделать Баян-Улгий и Усть-Каменогорск городами-побратимами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима ВКО, в рамках протокольной встречи глава Баян-Улгийского округа проинформировал акима области Даниала Ахметова о туристическом потенциале их региона, главной особенностью которого является ежегодный международный фестиваль беркутчи.

Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами

По словам Гылымхана Айпа, это яркое и запоминающееся зрелище может вызвать интерес у жителей Восточного Казахстана.

Также на встрече прозвучало предложение, назвать одну из улиц Баян-Улгия либо Усть-Каменогорск, либо Восточный Казахстан.

Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами

«Поддерживаю ваше предложение по городам-побратимам, дам поручение акиму Усть-Каменогорска для подготовки всех необходимых процедур», - отметил Даниал Ахметов.


Усть-Каменогорск и Баян-Улгий станут городами-побратимами

По итогам встречи подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Восточным Казахстаном и Баян-Улгийским округом Монголии.

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Восточно-Казахстанская область,
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