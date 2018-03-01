Условным сроком заменили тюремное заключение летчикам из Талдыкоргана
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Осужденных военных летчиков из Талдыкоргана после апелляции выпустили на свободу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Апелляционной инстанцией Военного суда РК рассмотрено уголовное дело в отношении Радика Ашимова. Постановлением апелляционной судебной коллегии приговор военного суда Талдыкорганского гарнизона от 16 января 2018 года в отношении Р. Ашимова изменен. На основании статьи 63 УК, наказание, назначенное ему, постановлено условным с установлением пробационного контроля на весь срок условного наказания», - сообщил представитель Военного суда РК Ерлан Ахмеджанов.
Аналогичное решение принято и по отношению другого летчика Адильбека Искакова, приговоренного к 4 годам лишения свободы.
Оба летчика были осуждены Военным судом Талдыкорганского гарнизона за нарушение правил полетов.
В частности, Р.Ашимов посадил самолет, не выпустив предварительно шасси в октябре 2016 года. Двумя месяцами позже в декабре 2016 года А.Искаков потерпел крушение на самолете вблизи Талдыкоргана.
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