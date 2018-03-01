Условия получения доступных микрокредитов разъяснили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев разъяснил, по каким условиям будут выплачиваться доступные кредиты для открытия своего дела начинающим бизнесменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках программы «Продуктивной занятости и массового предпринимательства» в 2018 году было предусмотрено выделение 41,8 миллиарда тенге. Теперь по поручению Президента РК эта сумма была увеличена на 20 миллиардов тенге. В результате на развитие малого бизнеса будет направлено 62 миллиарда тенге. «Из дополнительно выделяемых 20 миллиардов тенге, 14 миллиардов будут направлены в сельские районы, 6 миллиардов - в городские», - пояснил он.

По его словам, процентные ставки действующих в селах микрофинансовых организаций составляют от 30 до 50% годовых, что является абсолютно неподъемным для бизнеса. Если житель села желает взять микрокредит на открытие своего бизнеса, он может обратиться в центр занятости населения, филиал палаты предпринимателей «Атамекен» либо соответствующий акимат.

«Его заявка сразу будет направлена в центр занятости. Там его проверят через информационную систему «Енбек» на предмет того, является ли он действительно безработным или самозанятым. После этого ему будут оказаны консультации, как можно получить этот кредит, какие документы необходимо сдать. После этого он будет направлен на обучение через программу «Бизнес Бастау». После обучения он получает сертификат, и с ним он будет иметь право получить кредит под 6% годовых на пять либо до семи лет», - сообщил он.

Госпрограмма предусматривает систему гарантирования для тех начинающих предпринимателей, которые не имеют залогового имущества. «Если это начинающий предприниматель, то до 85% его кредита гарантируется за счет государства. Это делает организация «КазАгроГарант», если на селе, или Фонд «Даму», если в городах. Если же это действующий предприниматель, который хочет получить деньги на расширение своего бизнеса, тогда гарантируется до 50% годовых», - проинформировал вице-министр.

По его словам, благодаря этим кредитам 14 тысяч человек могут открыть свое дело и новые рабочие места на 40 тысяч человек. Напомним, что предложение увеличения объема доступных кредитов озвучил Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая с пятью социальными инициативами на совместном заседании палат Парламента.