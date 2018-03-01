Ускорить реконструкцию дороги Петропавловск-граница РФ поручил Аскар Мамин

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин поручил привести в порядок транспортную инфраструктуру Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в регионе ожидается проведение Форума межрегионального сотрудничества. А.Мамин подчеркнул, что к этому времени дороги должны быть в хорошем состоянии. Гости из соседних областей приедут в регион на автомобилях.

Главный инженер АО НК «КазАвтоЖол» Арман Каирбеков говорит, что по программе «Нурлы жол» идет реконструкция коридора Астана-Петропавловск с выходом на Курган РФ.

«Сейчас 143 километра уже отремонтировали. Работаем на участке Петропавловск-граница РФ. Протяженность его составляет 60 километров. Работы проводит АО «К-Дорстрой». Работы завершим в 2019 году. В этом году сделаем 30 километров. Провели работу по устройству основания», - сообщил А.Каирбеков.

Первому вице-министру по инвестициям и развитию Роману Скляру А.Мамин поручил рассмотреть вопрос ускорения работ на этом участке.

«Тема форума посвящена развитию туризма, гостей будет много, будет проводиться соответствующая выставка. Задача перед Министерством инвестиций и развития - обеспечить производство работ в 2018 году таким образом, чтобы к моменту проведения Форума вся транспортная инфраструктура была в хорошем состоянии. Если необходимо будет дополнительное финансирование, давайте рассмотрим», - подчеркнул А.Мамин.

Планируют в этом году завершить реконструкцию путепровода на въезде в Петропавловск. Она идет второй год. Проект реализуется по государственной программе «Нурлы жол». Общая стоимость 1,2 миллиарда тенге.





