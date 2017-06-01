Усиление ветра ожидает казахстанцев 13 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Местами ожидается - порывистый ветер, туман, сообщает КЧС со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается град, ветер 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области днем местами усилится ветер 17-22 м/с.



В Северо-Казахстанской области - ночью и утром местами туман. В Костанайской области ожидается местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области - местами туман, днем ветер 15-20 м/с.



В Кызылординской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем возможен град. В Южно-Казахстанской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.