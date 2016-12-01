Усиление ветра и осадки ожидаются в Казахстане 27 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на юге и юго-востоке республики в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 25 м/с, утром и днем на юго-западе области более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед, ветер 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.



В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами - туман, гололед. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с.



В Акмолинской области местами - метель, ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ночью и утром туман. Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидаются местами метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, днем в Жарминской районе порывы ветра 25 м/с.