Ушел из жизни виднейший ученый-фольклорист Едыге Турсунов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни виднейший ученый-фольклорист Едыге Даригулович Турсунов. Об этом сообщил его ученик Кайрат Жанабаев.

«Великий фольклорист Турсунов. Скромный человек с трудной судьбой», - написала культуролог Зира Наурзбаева на своей странице в Facebook.

Выражая соболезнование родным и близким, а также его ученикам, культуролог отметила: «Я всегда при редких встречах давала понять, как уважаю его, восхищаюсь его творчеством. Но, кажется, так и не сказала, что считаю его великим, что я и все настоящие казахские гуманитарии моего поколения считают его своим Учителем, что его книги мы разыскивали, читали, передавали из рук в руки. Его звезда ярко поднялась на научном небосводе в начале 70-х, академическая Москва носила его на руках. Ученый, которому было едва за 30, вот-вот должен был защитить в Москве докторскую, представлявшую совершенно новую эпоху в тюркской фольклористике, да и вообще в казахской гуманитарной науке. И вдруг он исчез, и много лет о нем никто не слышал. Столько слухов ходило. Говорили, что недоброжелатели, завистники организовали какое-то письмо, автокатастрофу, что он лежит где-то в коме, заброшенный, забытый всеми. И вдруг он появился на конференции в 1995 году. Скромный, небольшого роста, просто одетый, заикающийся (последствие той катастрофы?). Какое-то время просто не могла поверить, что это тот самый ТУРСУНОВ.

Он явился будто из 70-х со своей чистой преданностью науке, со своей академической привычкой выслушивать от и до все доклады, даже самые неинтересные. Он защитил докторскую диссертацию, но последствия травмы были видимо необратимы. Нового он создавать не мог. Но само его присутствие, его поддержка, умение радоваться новому в нашей науке были так важны для нас».

Прощание состоится 26 декабря, в понедельник, в 10.00 в Национальной библиотеке (бывшая Пушкинка) в Алматы, уг. Абая и Аблай-хана.

Библиография (наиболее важные издания) Едыге Турсунова: кандидатская «Генезис казахской бытовой сказки», 1973, докторская «Возникновение баксы, акынов, сал, сэри, жирау», 2003, «Куйыршык», каз и рус - 1985, «Золотая бита» , 1983, 2002, 2005, 2006, «Бозинден», 1984, «Мудрый Аяз-би», 1987, «Казахские народные сказки», том 1-ый, 2-ой, 1994, «В стране сказок, легенд, преданий, басен ,апологов, притч», ( в соавторостве с Б.Казиевым ) 1983, «Тюрские мифы» (Литературные чтения) №4, 2006.

фото Zitta Sultanbayeva