Ушел из жизни известный журналист Моисей Гольдберг
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный журналист Моисей Гольдберг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного директора Клуба главных редакторов Асем Есельбаеву.
«Моисей Миxайлович боролся с тяжелой болезнью и после перенесенной операции проxодил лечение... Вчера борьба за его жизнь закончилась.... иманды болсын!»- написала она на своей странице в Facebook.
Моисей Гольдберг родился 12 апреля 1926 года в Мелитополь Запорожской области Украинской ССР.
В возрасте 15 лет был эвакуирован в Казахстан, в город Павлодар. Был призван в ряды Красной Армии в 1943 году. В боях за освобождение Украины в 1944 году был тяжело ранен. После демобилизации вернулся в Павлодар, где работал в областной газете, затем долгое время корреспондентом ТАСС по Акмолинской области.
В последующем на протяжении 15 лет трудился в должности главного редактора Целиноградского радио.
Автор: Акдана Сабирова
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