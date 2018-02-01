Ушел из жизни известный журналист Моисей Гольдберг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный журналист Моисей Гольдберг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного директора Клуба главных редакторов Асем Есельбаеву.

«Моисей Миxайлович боролся с тяжелой болезнью и после перенесенной операции проxодил лечение... Вчера борьба за его жизнь закончилась.... иманды болсын!»- написала она на своей странице в Facebook.

Моисей Гольдберг родился 12 апреля 1926 года в Мелитополь Запорожской области Украинской ССР.

В возрасте 15 лет был эвакуирован в Казахстан, в город Павлодар. Был призван в ряды Красной Армии в 1943 году. В боях за освобождение Украины в 1944 году был тяжело ранен. После демобилизации вернулся в Павлодар, где работал в областной газете, затем долгое время корреспондентом ТАСС по Акмолинской области.

В последующем на протяжении 15 лет трудился в должности главного редактора Целиноградского радио.

Автор: Акдана Сабирова