Ушел из жизни известный сатирик и журналист Умбетбай Уайдин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В возрасте 83 лет ушел из жизни известный казахстанский сатирик, писатель, журналист Үмбетбай Уайдин, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» его родные.

Умбетбай Уайдин родился 10 ноября 1935 года в ауле Темирастау Иргизского района Актюбинской области. Окончил отделение журналистики факультета филологии Казахского государственного университета.



В различные годы работал на казахском радио, в журнале «Ара-Шмель», киностудии «Казахфильм», издательстве «Өнер», Обществе книголюбов Казахстана и Союзе писателей Казахстана. Многие годы преподавал на факультете журналистики КазНГУ им Аль-Фараби, а также в школе-интернате с углубленным изучением казахского языка и литературы им. Абая.



Является автором юмористических сборников и сборников стихотворений, вышедших в свет под названиями: «Қара көзілдірік», «Ендігісін айтпаймын», «Ішің білсін», «Контейнермен келген кемпір», «Тілсіз қоңырау», «Быды-быды», «Нанайын ба, нанбайын ба?», «Пәлен-пәштуан», «Әумин!», «Атың кім, әй?», «Алло, бұл кім?»

Его произведения были переведены на казахский, украинский, кыргызский, каракалпакский языки.