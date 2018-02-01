Уровнем школьного образования обеспокоен аким Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Все средние учебные заведения двух больших городов Восточного Казахстана комплексно проверят. Такое поручение дал сегодня аким области Даниал Ахметов, который не доволен качеством знаний школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом учебном году высокие показатели по ЕНТ были не у учащихся областного центра и Семея, а у районных школьников. К примеру, в Аягозе два выпускника получили 138 баллов и вошли в восьмерку лучших по стране.

«Меня тревожит качество образования в Семее и Усть-Каменогорске. Еще раз поручаю акимам разобраться с самой системой образования. В Кокпектинском районе количество школ, где дети получили свыше 100 баллов на ЕНТ гораздо больше, чем в этих городах. Соответственно, сам уровень образованности преподавателей в этих двух городах значительно ниже, чем в районных центрах. Нам нужно создать комплексную комиссию, включить туда профессорско-преподавательский состав университета и проверит качество образовательного процесса в Усть-Каменогорске и Семее», - поручил сегодня глава региона, сообщили в пресс-службе акима.

Специальная группа начнет работу в ближайшие месяцы. В состав войдут также депутаты и представители различных структур. К слову, высокие показатели по ЕНТ в течение нескольких лет демонстрируют учащиеся Аягозского, Кокпектинского и Урджарского районов области.



