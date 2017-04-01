Уровень воды снижают в озерах Северо-Казахстанской области  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа ДЧС СКО во главе с заместителем начальника Ериком Сарыбаевым провела обследование Камышлового лога, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В прошлом году озеро Большой Тарангул, расположенное в Есильском районе, в оперативных сводках паводка упоминалось чуть ли не ежедневно. Талые воды, заполнив этот крупнейший водоём, разливались по древнейшему руслу ныне несуществующей реки – так называемому Камышловому логу. Затоплению подвергались довольно обширные территории.

В пресс-службу ДЧС СКО сообщили, чтобы минимизировать последствия ожидаемого в текущем году паводка, проводятся мероприятия по снижению уровня воды, постоянный мониторинг ситуации на потенциально опасном объекте.

Силами акимата Есильского района были проведены работы по увеличению водопропускной способности выходящего из озера обводнительного канала. Специалисты департамента ознакомились с результатами проведённой работы, провели замеры уровня воды речек, проходящих по низменности Камышлового лога.







«Проведено углубление и расширение выходного канала из озера Большой Тарангул, что позволило увеличить сброс воды в 2 раза – до 3 кубических метров в секунду. Ожидаем, что это в определённой степени снизит уровень паводковых вод в данной местности», - пояснил Ерик Сарыбаев.

Он заверил, что мониторинг уровня воды как в озере, так и на водоёмах Камышлового лога, будет проводиться круглосуточно.