Управляемую силой мысли инвалидную коляску придумали актауские школьники  

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауские школьники, воспитанники клуба робототехники «Роботрек Актау» придумали уникальную инвалидную коляску. Предназначена она для людей, у которых не работают руки и ноги, но в порядке шейный отдел позвоночника и они могут наклонять головой. Коляска снабжена нейро- и видеоинтерфейсом. Пока коляска выполнена в уменьшенном виде, но есть возможность создать полноразмерную подобную модель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клуб открылся недавно, работаем не на конструкторе «Лего», а на расширенном дополненном наборе конструктора «Роботрек». Он имеет нейро- и видеоинтерфейс, более скоростной - если говорить о гонках по линии. Нам хотелось показать все возможности этого набора, решили создать социальный проект. Сначала это была инвалидная коляска, которая бы не просто ездила, но и кресло могло менять положение: стоячее, сидячее и лежачее. Сделали специальную систему подвески, типа парашютной, чтобы человек, когда принимал вертикальное положение, не падал. Затем добавили крепления ног и рук и т.д. Потом представили: а вдруг человек не может управлять ни руками, ни ногами? Ему нужен помощник или коляска с нейро- и видеоинтерфейсом, что мы и добавили», - рассказал тренер клуба «Роботрек Актау» Дмитрий Куричев.

Коляска была представлена на последней республиканской олимпиаде «Kaz Robotics-2016» в Астане, где участвовало 13 регионов, более 200 человек из 40 команд .

В номинации «Научно-технический проект» участниками было презентовано 14 проектов. Воспитанники клуба, дети от 10 до 14 лет, стали участниками конкурса в младшей возрастной категории (от 10 до 16 лет). В судейской комиссии были значимые в научных кругах люди, ведущие профессора казахстанских вузов. Они оценивали проект и присудили ему 1 первое место.







Нейроинтерфейс - это когда передача команд осуществляется через головной мозг. Когда человек на чем-то сильно концентрируется, его мозг передает определенное электрическое излучение (на коляске это соответствует движению вперед), при расслаблении мозгом передаются уже другие волны, также с сильным излучением (на коляске это движение назад). Все команды осуществляются посредством обруча на голове с интерфейсом. Обруч воспринимает эти электрические волны и выполняет их. Поворот коляски осуществляется через наклон головы в нужную сторону. Поменять положение коляски можно посредством видеоинтерфейса. К нейрообручу прикреплена видеокамера. Когда человек смотрит на QR-код (их можно развесить на стенах помещения), видеокамера считывает их, распознает, давая команду на выполнение изменения положения кресла. Также можно включать телевизор или придвигать устройство для питья воды (снабдив коляску поилкой, LCD-экраном).

Для создания полноразмерного прототипа данной коляски клуб уже представил свои рекомендации.

«Для передвижения коляски в конструкторе «Роботрек» применены двигатели постоянного тока 9В, для изменения положения сидения - серводвигатели. При создании полноразмерной модели возможно использовать двигатели постоянного тока 12-24В, а для изменения положения сиденья использовать воздушные цилиндры с компрессором, так как при использовании гидравлики возможны протечки гидравлической жидкости, что загрязняет дом и утяжеляет конструкцию. Рама должна быть изготовлена из алюминия или других современных прочных полимерных материалов (например, карбон). «Питается» кресло аккумулятором 12-24В, который можно подзарядить. Выбор вольтажа обусловлен безопасностью пользователя. Кресло должно быть эргономичным и удобным, колеса - накачиваемыми, это улучшает ход коляски, а подвеска - на пружинной основе, что обеспечит мягкость при движении», - отмечает Дмитрий.







