Упавшая с высоты артистка цирка помогала больным детям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Упавшая с высоты артистка цирка, несмотря на падение, чувствует себя хорошо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе цирка отметили, что несмотря на падение, настроение у девушки хорошее. По предварительной информации, у нее сломаны ноги. Позвоночник не пострадал. Помимо работы в цирке, артистка также помогала больным детям, выступая в роли больничного клоуна. Работает в цирке с 2005 года.



Ранее, зрители в соцсетях разместили видео, на котором запечатлен момент падения артистки с высоты.



