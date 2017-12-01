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Упавшая с высоты артистка цирка помогала больным детям

25 Декабря 2017 09:54 1766
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Упавшая с высоты артистка цирка помогала больным детям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Упавшая с высоты артистка цирка, несмотря на падение, чувствует себя хорошо,  передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В пресс-службе цирка отметили, что несмотря на падение, настроение у девушки хорошее. По предварительной информации, у нее сломаны ноги. Позвоночник не пострадал. Помимо работы в цирке, артистка также помогала больным детям, выступая в роли больничного клоуна. Работает в цирке с 2005 года. 

Ранее, зрители в соцсетях разместили видео, на котором запечатлен момент падения артистки с высоты.

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Ключевые слова: Происшествия, Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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