Университет в Таиланде принимает плату за обучение рисом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Частный университет Рангсит в провинции Патхумтхани начал принимать оплату за обучение рисом в целях поддержки фермеров, которые пострадали от падения цен на рис, сообщает tuktuk.news со ссылкой на Bloomberg.

Инициатива университета Рангсит - одна из многочисленных попыток помочь 16 млн тайцев, которые зарабатывают себе на жизнь, выращивая рис. В связи с переизбытком риса на внутреннем и экспортном рынке цены резко упали. В конце октября правительство Таиланда объявило о запуске программы поддержки фермеров. Многие из них также пытаются решить проблему своими силами, например, продают рис через Facebook или на заправочных станциях.

22-летний Витсану Сукмунсири - один из 19 студентов университета Рангсит, которые воспользуются возможностью оплаты обучения рисом. Он планирует внести рис на сумму 20620 батов в счет оплаты обучения за январь - апрель.

- Иначе моим родителям пришлось бы обращаться к ростовщикам, - поясняет Витсану.



Декан Ворачат Чудчомчан, отвечающий за реализацию программы, поясняет, что поступившие в университет Рангсит студенты могут оплатить рисом (полностью или частично) обучение в следующем семестре. При этом рис будет приниматься по более высоким ценам, чем рыночные.

Полученный от фермеров рис университет выставляет на продажу в качестве нестандартных новогодних подарков.



