Уникальное оборудование поставило в больницу Караганды АО «КазМедТех»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Карагандинской области в государственной больнице на новейшем оборудовании, предоставленном АО «КазМедТех», проведена безразрезная урологическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Операция проводилась с помощью современного оборудования, закупленного управлением здравоохранения Карагандинской области по программе финансового лизинга у акционерного общества «КазМедТех».

Корреспондент МИА «Казинформ» присутствовал на первой в регионе операции. Пациенту 66 лет, ранее перенес инсульт. Какие-либо операции с разрезами, или как говорят медики, травматические операции мужчине противопоказаны.









Операция длилась 25 минут. Все это время пациент был в сознании. В операционном зале одновременно проходил мастер-класс на новом медицинском оборудовании для врачей карагандинской больницы. Проводил своеобразный урок известный врач-уролог медицинского центра Управления делами Президента, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шолох.



Хирург с пятилетним стажем Фархат Шамшиев, находившийся в операционном зале в качестве ученика, высоко оценил возможности нового оборудования.



«То, что умеет эта машина, можно назвать чудом. Больше не нужно разрезать ткани человека. Все хирургические инструменты входят в болезненную область естественным путем - через мочеиспускательный канал. Эффект налицо - пациенту не нужно длительное время лежать в больнице, не нужны перевязки ран, прием медикаментов и так далее», - говорит Фархат Шамшиев.



«Благодаря АО «КазМедТех», недоступное из-за дороговизны новейшее медицинское оборудование стало доступным населению. Скажу по секрету - такого оборудования, какое закупила городская больница №1 при поддержке АО «КазМедТех», нет даже в клинике Управления делами Президента», - сказал на пресс-конференции врач высшей категории Павел Шолох.









По процедуре лизинга закуплены и установлены в городской больнице №1 видеоэндоскопический комплекс для проведения урологических операций с медицинской лазерной системой, а также электрохирургический аппарат.



«За счет этого новейшего оборудования спектр оказываемых услуг по урологическому профилю существенно расширился, - сказал на пресс-конференции заместитель руководителя управления здравоохранения области Аскар Хорошаш. - Наш регион по заболеваниям мочеполовой системы эндемичен, то есть доминирует именно этот вид болезней. Это связано с низким качеством питьевой воды - там много солей, оксолатов, уратов. Все это приводит к тому, что население зачастую страдает заболеваниями мочеполовой системы. В связи с этим в прошлом году в городской больнице №1 был открыт урологический центр и установлено оборудование мирового класса по программе финансового лизинга за счет доступных условий, предлагаемых компанией «КазМедТех».



Преимущества лизинговой системы в том, что больницы и поликлиники могут уже сегодня пользоваться дорогостоящим оборудованием без нагрузки на бюджет. Благодаря финансовому лизингу, оплата за приобретенное оборудование производится в течение нескольких лет. В АО «КазМедТех» - самый низкий процент вознаграждения на всем рынке лизинга - до 5 процентов.









Отсутствие погони за прибылью доказывает, что компания «КазМедТех» является социально ориентированной, проявляющей заботу о здоровье казахстанцев и стремящейся поднять на новый уровень отечественную медицину.



Главный врач городской больницы №1 Дмитрий Чернов отметил, что клиника, благодаря поддержке со стороны компании «КазМедТех», получила в свое распоряжение топовое оборудование.



«Мир не стоит на месте, технологии развиваются. Благодаря АО «КазМедТех», мы получили оборудование, использующееся в ведущих клиниках мира. Теперь у медиков имеется хороший базовый модуль - этот видеоэндоскопический комплекс, который при дальнейшем расширении может использоваться как в урологии, так и в травматологии, хирургии, гинекологии», - сказал Дмитрий Чернов, отметив, что «КазМедТех» обеспечил их оборудованием производства авторитетных международных компаний «Dornier» и «Olimpus Corporation».



Как сказал на пресс-конференции заместитель председателя правления АО «КазМедТех» Руслан Нурмуханов, основной деятельностью компании является лизинговая деятельность - то есть передача медицинской техники стоимостью от 5 до 50 миллионов тенге для государственных организаций здравоохранения на условиях финансового лизинга.



«Второй вид нашей деятельности - экспертиза стоимости и клинико-технического обоснования и технических характеристик медицинской техники в части обоснованности цен, а также обоснованности и целесообразности приобретения медицинской техники. Третье направление - совершенствование сервисного обслуживания по медицинской технике, которая передается в лизинг, и другого медицинского оборудования», - сообщил Руслан Нурмуханов.







Как отметил Руслан Нурмуханов, Карагандинская область является «флагманом в части внедрения обновления медицинской техникой на условиях финансового лизинга».



«Совместно с Карагандинской областью наша компания реализовала 148 проектов за счет местного бюджета. Карагандинский регион - один из тех, кто внедрил финансирование-возмещение лизинговых платежей за счет местного бюджета. Ранее финансирование-возмещение было за счет республиканского бюджета. Если в прошлом году акционерным обществом поставлено в ряд больниц страны 88 аппаратов на условиях лизинга, то в этом году планируется установка 200 единиц медицинской техники. Большинство из них будут установлены в организациях здравоохранения Карагандинской и Кызылординской областей. В целом за 7 лет работы акционерное общество приобрело для организаций здравоохранения страны 600 медицинских аппаратов. Только с начала текущего года поставлено 50 единиц медицинской техники», - отметил Руслан Нурмуханов.



Также в управлении здравоохранения области состоялся семинар-совещание, где были обсуждены вопросы внедрения лизинговых схем, их применение в рамках государственно-частного партнерства. На совещании присутствовали представители управлений здравоохранения ряда регионов Казахстана.



О том колоссальном эффекте и пользе, которую получает каждый пациент за счет новейшего оборудования, закупленного при содействии компании «КазМедТех», рассказал коллегам из других регионов заместитель руководителя управления здравоохранения региона Аскар Хорошаш.



АО «КазМедТех» - подведомственная организация Министерства здравоохранения Казахстана. Создана в 2010 году с целью оснащения государственных и частных медицинских организаций современной медицинской техникой путем лизинга.