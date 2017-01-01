Унесший 35 жизней взрыв в Багдаде попал на видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен взрыв, произошедший 2 января в столице Ирака.

Сообщалось, что в результате теракта погибли, по меньшей мере, 35 человек. Счет пострадавших идет на десятки, сообщает Lenta.

Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка «Исламское государство».

Взрыв прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр. Подрыв заминированного автомобиля совершил террорист-смертник.

Теракт совпал с началом визита в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который должен встретиться в Багдаде с иракским руководством.