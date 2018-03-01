Умирзак Шукеев рассказал о сокращении субсидий в сельском хозяйстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие субсидии Казахстан планирует отменить в сельском хозяйстве в ближайшее время, сообщил Вице-Премьер - глава Министерства сельского хозяйства Умирзак Шукеев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Сейчас специально посетил хозяйство, чтобы посмотреть и посоветоваться. Это, конечно, не проблемное предприятие, но Иван Адамович (Сауэр) хорошо знает все проблемы отрасли. Три дня назад мы с молочниками встречались, производителями мяса, сегодня мы еще с птицеводами будем встречаться. То есть идет такое тестирование новых правил субсидирования. Сейчас правила разработаны, они размещены на нашем сайте, идет обсуждение. Не все счастливы, это понятно, какие-то мы субсидии не эффективные убираем, какие-то добавляем, поэтому идет обсуждение», - сказал Умирзак Шукеев в интервью журналистам в ходе посещения ТОО Агрофирма «Родина».





Он также отметил, что в перспективе все натуральные субсидии в сельском хозяйстве будут сокращены.

«В перспективе мы двигаемся к так называемой системе «Зеленая корзина», когда все субсидии, связанные с натуральными показателями, имеется в виду килограммы, тонны или головы должны уйти. Должны остаться лишь субсидии, связанные с удешевлением кредитов, созданием инфраструктуры, то есть те субсидии, которые прямо влияют на рыночную цену продукции, но это в будущем», - пояснил Умирзак Шукеев.



В прошлом году, по его словам, из 65 видов субсидий 11 видов были сокращены, осталось 54.

«Мы видим еще 15 субсидий, которые мы можем сократить. Это все натуральные субсидии. Погектарные, это безусловно, их осталось четыре субсидии - это хлопок, это рис, это корма и эти субсидии мы просто убираем. Мы считаем, что тут и спорить не о чем. Погектарные субсидии, к примеру, мы даем всем поровну, а нам необходимо повышать производительность труда», - заключил Умирзак Шукеев.