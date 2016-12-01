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Умер звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Вячеслав Шалевич

Умер звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Вячеслав Шалевич
22 Декабря 00:46 315

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Старейший актер Вахтанговского театра народный артист России Вячеслав Шалевич скончался в среду в больнице, рассказа РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

«Только что в больнице после тяжелой болезни скончался Вячеслав Шалевич», - сказал он.

Прощание состоится в театре имени Вахтангова. Время гражданской панихиды и похорон станут известны позже.

Вячеслав Шалевич родился в Москве, окончил Театральное училище имени Щукина. После учебы работал в театре имени Вахтангова.

В 1998-2011 годах Шалевич возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова. Был награжден орденами Дружбы народов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Шалевич известен по работам в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Три тополя на Плющихе», «Мастер и Маргарита».

Ключевые слова: Культура, Россия,
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