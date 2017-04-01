Умер летчик-космонавт СССР Георгий Гречко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 - ЦКБЭМ - НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости космонавтики».

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 году в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. 23 мая 1966 года был зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

Г.М.Гречко совершил три космических полета. Первый - с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера космического корабля (КК) «Союз-17», второй, рекордный для своего времени - с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК «Союз-26», третий - с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК «Союз-Т-14».

С мая 1986 года Георгий Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 года космонавтом-исследователем этого учреждения, а после - научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.

Дочь космонавта Георгия Гречко сообщила, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность, сообщают российские СМИ.

В связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Гречко «Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.