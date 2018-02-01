Умер известный казахстанский спортивный комментатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В возрасте 81 года ушел из жизни первый казахский спортивный комментатор Султангали Каратаев, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Признанный мэтр родился 23 июня 1936 года в Актюбинской области, долгое время работал диктором на казахском радио и комментатором на телевидении. Вместе с коллегой Владимиром Толчинским Каратаев вел трансляции по многим видам спорта в 70-80-е годы прошлого века.

Его учениками являются легендарные комментаторы Диас Омаров и Рабат Жанибеков.



Фото: sport.inform.kz