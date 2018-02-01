Умер известный казахстанский спортивный комментатор
27 Февраля 2018 12:30 739
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В возрасте 81 года ушел из жизни первый казахский спортивный комментатор Султангали Каратаев, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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Признанный мэтр родился 23 июня 1936 года в Актюбинской области, долгое время работал диктором на казахском радио и комментатором на телевидении. Вместе с коллегой Владимиром Толчинским Каратаев вел трансляции по многим видам спорта в 70-80-е годы прошлого века.
Его учениками являются легендарные комментаторы Диас Омаров и Рабат Жанибеков.
Фото: sport.inform.kz
Ключевые слова: Спорт,
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