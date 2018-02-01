Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

Умер известный казахстанский спортивный комментатор

27 Февраля 2018 12:30 739
Поделиться:
Умер известный казахстанский спортивный комментатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В возрасте 81 года ушел из жизни первый казахский спортивный комментатор Султангали Каратаев, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

11 медалей турнира по ушу привезли жамбылские спортсмены из Москвы
Казахстан завоевал первую медаль ЧА-2018 по борьбе Жамбылские кикбоксеры привезли с чемпионата страны 27 медалей

Признанный мэтр родился 23 июня 1936 года в Актюбинской области, долгое время работал диктором на казахском радио и комментатором на телевидении. Вместе с коллегой Владимиром Толчинским Каратаев вел трансляции по многим видам спорта в 70-80-е годы прошлого века.

Его учениками являются легендарные комментаторы Диас Омаров и Рабат Жанибеков.

Фото: sport.inform.kz

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив