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Умер исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»

1 Марта 2018 05:26 622
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Умер исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рохелио Герра, исполнитель главной роли - Луиса Альберто Сальватьерры - в телесериале «Богатые тоже плачут» (1979), скончался в Мексике в возрасте 81 года, пишет ТАСС.

Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.

«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ, - говорится в сообщении. - Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям».

По данным газеты El Universal, в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.

Данных о том, где скончался актер, и где он будет похоронен, пока не сообщается.

 

 

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Ключевые слова: СМИ,
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