Умер исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рохелио Герра, исполнитель главной роли - Луиса Альберто Сальватьерры - в телесериале «Богатые тоже плачут» (1979), скончался в Мексике в возрасте 81 года, пишет ТАСС.
Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.
«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ, - говорится в сообщении. - Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям».
По данным газеты El Universal, в последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
Данных о том, где скончался актер, и где он будет похоронен, пока не сообщается.
El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.— ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 февраля 2018 г.
Actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.
A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe
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