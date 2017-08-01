Улицу Тәуелсіздік перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба ДВД города Астаны сообщила о частичном перекрытии улицы Тәуелсіздік, передает МИА «Казинформ».

«В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Тәуелсіздік на участке от ул. Ташенова до ул. Кажымукана с 21.00 часов 18 августа до 06.00 часов 19 августа и с 21.00 часов 19 августа по 06.00 часов 20 августа т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично», - говорится в сообщении.



Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы.