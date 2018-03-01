Укусившая ребенка в Талдыкоргане собака оказалась бродячей
1 Марта 2018 18:09 490
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане полицейские не смогли найти владельца собаки, укусившей 4-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Полицейские Талдыкоргана, с целью установления владельца собаки, провели опрос жителей домов вблизи места происшествия. Но собака оказалась бесхозной. Затем бродячую собаку передали специалистам», - сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане на девочку, возвращавшуюся из детсада, напала собака. Ребенка спасли прохожие.
Автор: Самал Кабышева
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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