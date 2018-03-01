Укусившая ребенка в Талдыкоргане собака оказалась бродячей

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане полицейские не смогли найти владельца собаки, укусившей 4-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские Талдыкоргана, с целью установления владельца собаки, провели опрос жителей домов вблизи места происшествия. Но собака оказалась бесхозной. Затем бродячую собаку передали специалистам», - сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел Алматинской области.



Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане на девочку, возвращавшуюся из детсада, напала собака. Ребенка спасли прохожие.



Автор: Самал Кабышева