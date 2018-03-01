Украинец Сергей Деревянченко бросил вызов Геннадию Головкину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Украинский профессиональный боксер Сергей Деревянченко бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBO, IBF и IBO Геннадию Головкину, сообщает корреспондент СИА SPORTINFORM.

4 марта в Нью-Йорке, в андекарте главного боя Уайлдер - Ортис, украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) одержал досрочную победу над американцем Дишоном Джонсоном (22-23-3, 7 КО). После поединка украинский боксер бросил вызов Головкину и другим топовым боксерам среднего веса.

«Я готов к встрече с Головкиным, Альваресом или Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул. Отдам всё ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя» - заявил Деревянченко после боя.

Напомним, что Сергей Деревянченко является первым номером рейтинга IBF и обязательным претендентом по линии этой организации на титул чемпиона мира в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33КО).